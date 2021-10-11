В Татарстане помогут одиноким пожилым получить QR-код после прививки или болезни

В Татарстане помогут пожилым и одиноким жителям, которые не могут самостоятельно получить QR-код, хотя привились или переболели менее шести месяцев назад. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы этот вопрос возьмем на проработку в части того, что нужно помочь таким пожилым гражданам завести личный кабинет на Госуслугах. Возможно, это сделают волонтеры — чтобы распечатать сертификат вакцинированного лица на бумажном носителе. На нем также отражен QR, и его можно считывать», — отметила главный санитарный врач республики.

Если привитому пожилому человеку помогут, он сможет при предъявлении документа посещать все закрытые для непривитых места.

Ранее в Татарстане ввели новые Covid-ограничения и обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан.