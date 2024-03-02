В Татарстане подорожали помидоры и подешевели огурцы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 19 по 26 февраля в Татарстане выросли цены на некоторые овощи и ряд других продуктов питания. При этом, как следует из данных Татарстанстата, переменился тренд, наблюдавшийся с января: в республике подешевели огурцы и подорожали помидоры.

Так, свежие огурцы стали дешевле на 7 рублей 11 копеек (или на 2,84%), уменьшившись в цене с 252,85 до 245,74 рубля за килограмм. На предшествовавшей неделе они еще дорожали (на 3 рубля 3 копейки).

В свою очередь свежие помидоры стали дороже на 6 рублей 58 копеек (или на 2,99%), их стоимость увеличилась с 230,58 до 237,16 рубля за килограмм. За неделю до этого они тоже росли в цене, но всего на одну копейку.

Заметно подорожала и часть овощей борщевого набора. В частности, свекла столовая выросла в цене на 2 рубля 17 копеек (или на 5,60%), с 37,39 до 39,56 рубля за килограмм, белокочанная капуста — на один рубль 89 копеек (на 5,47%), с 34,46 до 36,35 рубля за килограмм, а морковь — на 92 копейки (на 2,45%), с 37,19 до 38,11 рубля за килограмм.

Вместе с тем картофель подешевел на 21 копейку (или на 0,70%), с 25,69 до 25,48 рубля за килограмм, а лук репчатый стал дороже всего на 8 копеек (на 0,32%), с 37,19 до 37,27 рубля за килограмм.

Стоит отметить, что незначительно увеличились в цене стремительно дорожавшие в конце прошлого года яйца куриные — на 0,19% (с 124,94 до 125,16 рубля за десяток). Куры (кроме куриных окорочков) подешевели на 0,21% (с 197,13 до 196,72 рубля за килограмм).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе инфляция в Татарстане увеличилась до 7,34% в годовом выражении и на 1,22% в месячном. Наибольший рост за январь продемонстрировала плодоовощная продукция — на 25,86% год к году и на 9,87% по сравнению с предыдущим месяцем.