В Татарстане вновь подорожали огурцы и подешевели помидоры

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За период с 5 по 12 февраля текущего 2024 года в Татарстане опять выросли цены на некоторые овощи. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, свежие огурцы, продолжая прежний тренд, подорожали на 8 рублей 99 копеек (или на 3,72%) — с 240,83 до 249,82 рубля за килограмм.

При этом вновь подешевели свежие помидоры — на 4 рубля 69 копеек (или на 1,95%), с 235,26 до 230,57 рубля за килограмм.

Кроме того, опять стала дороже часть овощей борщевого набора. Белокочанная капуста выросла в цене на один рубль три копейки (или на 3,18%), с 32,70 до 33,73 рубля за килограмм, а свекла столовая — на 74 копейки (на 6,04%), с 35,74 до 36,48 рубля за килограмм. В свою очередь лук репчатый подорожал с тех же 35,74 до 36,17 рубля за килограмм — на 43 копейки (или на 1,19%).

Вместе с тем картофель подешевел на десять копеек (или на 0,36%), с 25,98 до 25,88 рубля за килограмм, а морковь снизилась в цене на 11 копеек (на 0,30%), с 36,65 до 36,54 рубля за килограмм.

Среди других продуктов ощутимо подорожали колбаса вареная и колбаса полукопченая — на 2,36% и 1,25% (с 421,65 до 430,80 и с 567,96 до 575,18 рубля за килограмм соответственно).

Заметно подешевела крупа гречневая (ядрица): на 1,66% (с 60,36 до 59,33 рубля за килограмм). Также уменьшились в цене яйца куриные и куры (кроме куриных окорочков) — на 0,98% (с 126,08 до 124,81 рубля за десяток) и на 0,52% (с 198,64 до 197,63 рубля за килограмм) соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе инфляция в Татарстане увеличилась до 7,34% в годовом выражении и на 1,22% в месячном. Наибольший рост за январь продемонстрировала плодоовощная продукция — на 25,86% год к году и на 9,87% по сравнению с предыдущим месяцем.