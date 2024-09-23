В Татарстане подешевели овощи из борщевого набора и подорожали бананы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 9 по 16 сентября в Татарстане снизились цены на овощи из борщевого набора и некоторые другие продукты, но увеличились — на бананы, свинину и огурцы. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, морковь подешевела на 13,28%, с 43,54 до 37,70 рубля за килограмм, белокочанная капуста — на 10,71%, с 41,90 до 37,42 рубля за килограмм, а свекла — на 7,63%, с 43,23 до 39,92 рубля за килограмм.

В свою очередь картофель уменьшился в цене на 9,76%, с 43,40 до 39,15 рубля за килограмм, а лук репчатый — на 4,58%, с 39,50 до 37,68 рубля за килограмм.

Подешевели также помидоры, яблоки, подсолнечное масло, сахар-песок и мука — на 2,64% (с 129,63 до 126,15 рубля за килограмм), 0,57% (с 123,86 до 123,11 рубля за килограмм), 1,66% (с 121,54 до 119,53 рубля за килограмм), 1,37% (с 70,00 до 69,03 рубля за килограмм) и 1,56% (с 41,94 до 41,29 рубля за килограмм) соответственно.

При этом бананы подорожали на 2,86% (с 133,35 до 137,15 рубля за килограмм), а огурцы — на 1,34% (с 98,96 до 100,21 рубля за килограмм). Также стала дороже свинина — на 2,40% (с 308,49 до 316,03 рубля за килограмм).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в августе годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 8,95%.