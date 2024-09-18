В августе годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 8,95%

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В августе текущего года инфляция в Татарстане уменьшилась до 8,95% в годовом выражении с 9,04% в июле. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Нацбанке по РТ отметили, что снижение во многом обусловлено эффектом высокой сравнительной базы прошлого года. Уровень инфляции в республике оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,86%), но ниже, чем по России в целом (9,05%).

Рост цен на продовольствие в августе ускорился до 10,58% с 10,26% в июле. Финансисты объяснили это ростом издержек производителей ряда продуктов питания. При этом сезонное снижение цен на помидоры и картофель оказалось менее значительным, чем в августе 2023-го, в том числе из-за возросших издержек (например, на оплату труда).

Годовой прирост цен на непродовольственные товары уменьшился до 4,79% в августе с 5,31% в июле. Среди причин опять-таки упоминается эффект высокой базы. Впрочем, не такой быстрый рост цен на бензин был обусловлен возобновившимся в начале последнего месяца лета ограничением на его экспорт.

В свою очередь услуги в августе подорожали на 13,00% в годовом выражении по сравнению с 12,94% в июле.

В России годовая инфляция по итогам августа составила 9,05% (в июле она равнялась 9,13%). Снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары, но вырос — на продовольственные товары и услуги.