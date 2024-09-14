В Татарстане за неделю подорожали сливочное масло и свинина

За период со 2 по 9 сентября в Татарстане наибольший рост цен зафиксировали на такие продукты, как сливочное масло, свинина и вареная колбаса. Однако в республике стали дешевле продукты борщового набора.

Так, согласно статистике «Татарстанстата», сливочное масло подорожало до 823,4 рубля за кг (+17,7 рубля за неделю), свинина теперь стоит 308,4 рубля (+3,4 рубля), а вареная колбаса – 450,4 рубля (+6,4 рубля). Еще вырос ценник на мясные консервы для детского питания. Теперь такой товар стоит 1044,6 рубля за «кило» (+4 рубля).

В список подешевевших продуктов вошли морковь и капуста: эти овощи стали дешевле на 3 рубля (стоят 43 и 41 рубль за 1 кг соответственно), лук «упал в цене» до 39 рублей (-2 рубля), а свекла и картошка - до 43 рублей (-1 рубль).