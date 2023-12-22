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В Татарстане подешевел бензин марок АИ-95 и АИ-92
За неделю с 11 по 17 декабря в Татарстане подешевели две марки бензина, однако поднялись цены на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Стоимость АИ-95 снизилась на 0,07% — до 53,07 рубля (-4 копейки), а АИ-92 — на 0,1% — до 49,25 рубля за литр.
В то же время дизельное топливо подорожало на 0,14% — до 59,77 рубля за литр (+8 копеек). Цена АИ-98 выше поднялась на 0,08% и составляет 66,06 рубля (+5 копеек).
Напомним, что 17 ноября в России был снят запрет на вывоз бензина, а затем и летнего дизельного топлива, на которое упал спрос из-за наступления холодов. В Минэнерго подчеркнули, что подобные меры не планируют распространять на зимний дизель.
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