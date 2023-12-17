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Экономика 17 декабря 2023 15:44

Минэнерго оценило возможность отмены запрета на экспорт зимнего дизтоплива из России

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В настоящее время не наблюдается предпосылок для отмены запрета на вывоз зимнего дизельного топлива из России. Об этом со ссылкой на главу Министерства энергетики России Николая Шульгинова сообщает ТАСС.

Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов. Помимо этого, заметил министр, министерство рассматривает вариант с освобождением части компаний от уплаты пошлин на экспорт нефтепродуктов. Исключить из перечня могут специфическую продукцию, которая не используется для обхода заградительной пошлины на вывоз моторного топлива.

Напомним, что запрет действует с 21 сентября после серьезного роста цен на топливо в России. Мера была принята для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен. После этого, 17 ноября, был снят запрет на вывоз бензина, а затем и летнего дизельного топлива, на которое упал спрос из-за наступления холодов.

В сентябре Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал глава государства на совещании с членами Кабмина.
#дизельное топливо #экспорт
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