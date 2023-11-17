Россия отменит временный запрет на экспорт бензина с 17 ноября

Временный запрет на экспорт бензина, введенный Правительством России, будет снят сегодня, 17 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго.

Ограничение было введено 21 сентября для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации», – отмечается в сообщении.

Принятые меры позволили добиться снижения цен на бензин в стране и пополнить его запасы до 2 млн тонн. В связи с ожидаемым снижением спроса на топливо зимой и завершением ремонтов на НПЗ решено снять запрет на экспорт. Как отмечают в ведомстве, это позволит избежать снижения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий, а также поддержать высокий уровень производства товарного бензина в стране.

В сентябре Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал глава государства на совещании с членами Кабмина.