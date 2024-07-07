В Татарстане почти на 12% сократилось количество разводов

Центр семьи «Казан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам первых четырех месяцев 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение числа как браков, так и разводов. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь — апрель в республике было зарегистрировано 5209 браков. Пар, пожелавших связать себя семейными узами, оказалось на 37 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года. Таким образом, число свадеб снизилось более чем на 0,7% год к году.

Вместе с тем в регионе зафиксирован 4271 развод — на 579 меньше, чем за первых четыре месяца 2023-го. Соответственно, количество распавшихся семей уменьшилось почти на 12% в годовом выражении.

В результате в Татарстане число браков на одну тысячу населения снизилось с 4,0 до 3,9, или на 2,5%, а число разводов — с 3,7 до 3,2, или на 13,5%.

Тенденция к снижению количества случаев как регистрации брака, так и его расторжения наблюдалась и в 2023 году. При этом в Казани за последние полгода число разводов уменьшилось на 22,6%, о чем сообщал «Татар-информ».