В Казани за полгода число разводов уменьшилось на 22,6%, но жених и невеста стали старше

За январь-июнь текущего года в Казани зафиксировали уменьшение числа разводов. Расторгать браки казанцы стали на 22,6% меньше в сравнении с первым полугодием 2023-го. Такие данные привела начальник управления ЗАГС исполкома столицы РТ Елена Студеникина, пишет ТНВ.

Также в Казани за последние 12 месяцев не уменьшилось и количество браков. Как и в первом полугодии 2023-го, за январь-июнь этого года в Казани было зарегистрировано 4,2 тыс. бракосочетаний.

При этом, по словам Студеникиной, женихами и невестами казанцы стали становиться в более зрелом возрасте. Самый активный период вступления в брак приходится на возрастную категорию от 25 до 34 лет и лишь на втором месте стоят молодые люди, которые женятся или выходят замуж в возрасте от 18 до 24 лет.