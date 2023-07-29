В МЧС сообщили о последствиях урагана в Татарстане

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о последствиях урагана, который бушевал сегодня на территории республики.

Отмечается, что с 18.45 по 20.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.

Кроме того, в казанском ЖК «Светлая Долина» ветром снесло навес для мусорных контейнеров.

Также поступили сообщения о нарушении электроснабжения в Буинском, Зеленодольском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Высокогорском, Рыбнослободском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и Казани.

В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий привлечено 220 человек и 36 единиц техники.

В настоящее время информация уточняется.

Фото: Соцсети

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казань обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. В отдельных района отключился свет – в частности, об этом рассказали жители ЖК «Салават Купере».

Отмечается, что в течение вечера и ближайшей ночи продолжатся грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра, локально – до 25-28 м/с.