В Татарстане по программе «Наш двор» работы полностью завершены на 206 объектах

В Татарстане по президентской программе «Наш двор» полностью завершены работы на 206 территориях. Благоустроенные дворы находятся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском и Бавлинском районах.

«На сегодня дорожные работы во дворах выполнены в среднем на 51% по Татарстану. Прямо сейчас мы ведем работы в 627 дворах республики, а в 206 дорожные работы уже завершены. Что касается оборудования, оно установлено на 12% от общего объема закупки по программе. Прямо сейчас оборудование монтируем в 236 дворах. Есть дворы в Казани, Набережных Челнах, Бавлинском и Альметьевском районах, где мы полностью завершили благоустройство в этом году. Например, в Альметьевске это двор по адресу Нефтяников, 37», — уточнили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

В этом году специалисты фонда не планируют акцентировать внимание на открытии первого благоустроенного по программе двора. Однако, возможно, церемония открытия пройдетв одном из дворов с особенными проектными решениями и своими «фишками».

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время работы программы в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.