В Челнах по программе «Наш двор» полностью завершены 12 объектов

В Набережных Челнах по президентской программе «Наш двор» из 119 территорий, благоустраиваемых в этом году, работы полностью завершены на 12 объектах. Еще 50 дворов находятся в высокой степени готовности, сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Так, близится к завершению ремонт во дворе 41/18, где сейчас рабочие укладывают асфальт. Дорожное полотно не обновлялось со времен постройки, с 1985 года. По поручению мэра Наиля Магдеева здесь одновременно проводятся работы по программе «Наш двор» и по капитальному ремонту.

Благодаря программе во дворе уже появились 35 новых парковочных мест, а также новые тротуары — их увеличили с 1,5 до 1,8 метра.

«Мы с пониманием относимся как к жителям, которые просят сделать побольше парковочных мест, так и к тем, кто просит организовать удобные пешеходные тротуары. Изменения в схему благоустройства можно вносить, но это должно быть общее решение жителей двора. Стараемся всегда встречаться с жителями, вчера в 53-м, 54-м комплексах, например, были встречи», — сообщил директор МУП «ПАД» Марат Анисимов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах трансформаторные подстанции превратятся в арт-объекты.