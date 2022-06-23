Новые набережные, парки и дворы: какие объекты благоустроят в Татарстане в 2023 году

Жители Татарстана выбрали общественные пространства, которые, по их мнению, в первую очередь нужно благоустроить в следующем году. В список вошли 200 дворов, 45 парков и несколько набережных в городах республики. О наиболее интересных проектах – в материале «Татар-информа».

Алексей Фролов рассказал, что по итогам онлайн-голосования определены 200 дворовых территорий, а также общественные пространства в каждом из районов РТ для благоустройства в будущем году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В голосовании приняли участие более 200 тыс. жителей Татарстана

В Татарстане подвели итоги онлайн-голосования на выбор общественных пространств и дворов, которые будут благоустроены в следующем году. Мнения жителей Татарстана собирались с 15 апреля по 30 мая на сайте Госуслуг РТ и через сервис опроса населения. Предлагалось отдать свой голос за одно из 200 общественных пространств и один из 3 тыс. дворов или же предложить свой вариант.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал, что по итогам онлайн-голосования определены 200 дворовых территорий, а также общественные пространства в каждом из районов Татарстана для благоустройства в будущем году.

«Фактически в каждом муниципальном образовании по итогам голосования у нас будет определено общественное пространство, а может быть, исходя из лимита финансирования, и несколько общественных пространств, которые мы включим в финансирование следующего года. Пул из 200 дворов будет железобетонно включен в программу следующего года», — заверил Фролов. Он уточнил, что при формировании программ будут учтены именно те пожелания, которые татарстанцы высказали в ходе опроса.

Мнения жителей Татарстана собирались с 15 апреля по 30 мая на сайте Госуслуг РТ и через сервис опроса населения Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

Замминистра также отметил, что онлайн-голосование за объекты благоустройства набирает популярность у татарстанцев. Если в прошлом году в опросе приняли участие более 170 тыс. человек, то в этом — более 207 тыс. жителей Татарстана. Причем через портал государственных услуг жители отдали практически 2/3 голосов, через сервис опроса жителей поступила 1/3 ответов. Он напомнил, что таким образом общественные пространства и дворовые территории выбираются в республике с 2018 года. И основная задача онлайн-голосования — заинтересовать жителей республики самим принимать решения и определять приоритетные задачи по республиканским и национальным проектам.

Со списком адресов-лидеров проекта можно ознакомиться на специальном сайте или позвонив по номеру круглосуточной горячей линии 8 (800) 275-2020.

Предлагалось отдать свой голос за одно из 200 общественных пространств и один из 3 тыс. дворов или же предложить свой вариант Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Казани большинство голосов отдали за благоустройство водоема в парке Победы

Лидером голосования среди общественных пространств Казани стал водоем в парке Победы, в Набережных Челнах — вторая очередь парка «Прибрежный», в Нижнекамском районе — проспект Мира от ул. Баки Урманче до пр. Строителей, в Альметьевском районе — вторая очередь пляжа городского озера, а в Зеленодольском — сквер Алтынова.

Наиболее активными в голосовании были жители Казани (более 61 тыс. человек участвовали в опросе за общественные пространства, из них более 41 тыс. — за дворы) и Набережных Челнов (27 тыс. — за общественные пространства, из них 18 тыс. — за дворы). Также активными были жители Нижнекамского, Альметьевского и Зеленодольского районов Татарстана.

Наиля Зиннатуллина отметила, что новшеством голосования этого года в РТ стала возможность принять участие в опросе подросткам с 14 лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина отметила, что новшеством голосования этого года в Татарстане стала возможность принять участие в опросе подросткам с 14 лет. Опрос показал, что молодые люди готовы выразить свое мнение, чтобы сделать любимые пространства в родных городах и поселках более комфортными, красивыми, современными.

Узнать полный список общественных пространств-победителей можно на сайте парков Татарстана.

Жителей интересует так называемая мокрая тема, то есть всё, что связано с водой Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

«Жителей Татарстана интересует всё, что связано с водой»

По словам Зиннатуллиной, по итогам онлайн-голосования за общественные пространства выяснился интересный факт. Оказывается, жителей интересует так называемая мокрая тема, то есть всё, что связано с водой. Среди лидеров-победителей выявилось сразу несколько водных объектов.

Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

«Опрос показал, что жителей Татарстана очень интересует так называемая мокрая тема, тема воды, тема взаимодействия с водой, особенно в крупных городах, — отметила спикер. — Одним из интересных проектов стала вторая очередь пляжа городского озера в Альметьевске. Что мы будем делать в Альметьевске в первую очередь — либо променад вдоль проезжей части по улице Шевченко, либо рекреационную зону, будем решать вместе с горожанами и администрацией».

Еще одним «мокрым» проектом, победившим в онлайн-голосовании, стала набережная реки Нурминки в Кукморе. Этим проектом фонд занимается с 2016 года. Здесь у жителей востребованы пешеходные променады, которые связывали бы две части города. «Мы так потихоньку по этой набережной и идем», — поделилась Наиля Зиннатуллина.

Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

Кроме того, благодаря победе во всероссийском конкурсе в 2023 году в Кукморе будут благоустроены улицы Ворошилова — Ленина. «Это центральная артерия города, на которой сосредоточены социальные и экономические объекты, а в конце улицы располагаются фабрика и большой магазин кукморских валенок и магазин кукморской посуды. Цель наших интервенций заключается в том, чтобы активировать улицу и сделать удобной для пешеходов», — отметила спикер.

Водный объект в Рыбной Слободе, по замыслу архитекторов, должен разгрузить рекреационную зону в Лаишеве.

Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

«Мы все знаем, что происходит на набережной Лаишева на „Камском море“ в летний период, особенно в выходные. Мы пытаемся создать не прямой аналог набережной Лаишева, а такую зону, чтобы люди, проживающие в Рыбной Слободе и соседних населенных пунктах, не уезжали в Лаишево, а могли бы остановиться в Рыбной Слободе. Таким образом, мы снижаем антропогенную нагрузку на „Камское море“ в том числе», — пояснила Наиля Зиннатуллина.

Что касается самого Лаишева, то победу одержала улица Советская, которая соединяет центр города, точку остановки общественного транспорта и набережную пляжа «Камское море». По словам руководителя, необходимо сконцентрировать и сделать комфортным передвижение людей и автомобилей, которые спускаются по этой улице до набережной. Помимо этого, победу в голосовании одержал и заждавшийся проект «Шишкинские пруды» в Елабуге, где наконец-то планируется решить проблему с паводковыми водами.

Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Татарстане благоустраивается 67 объектов и 1212 дворов

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал о текущей ситуации по благоустройству территорий. В этом году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане благоустраивается 1212 территорий.

«В 2022 году Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение увеличить лимит с 8 до 9 млрд рублей из-за роста стоимости строительных материалов, не снижая объемов, которые заложены в программе. Выполнение работ на текущий период составляет 45% — это касается плоскостных сооружений, дорожных покрытий. Также ведутся работы в части уличного освещения и комплектации малыми архитектурными формами. Работа держится на постоянном контроле, результаты анализируются на совещании с Президентом Татарстана, заявки жителей оперативно отрабатываются», — подчеркнул замглавы Минстроя республики.

В этом году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане благоустраивается 1212 территорий Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

Также в этом году в 49 населенных пунктах Татарстана благоустраиваются общественные пространства. На этот раз в программу попали 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы.

«Работы развернуты на 56 объектах, на оставшихся формируется комплектация, завершается прохождение соответствующей экспертизы. Выполнение монтажных работ приближается к 30%. Основная задача — скомплектовать и закупить все необходимые малые формы», — отметил спикер.

Общая сумма финансирования на 2022 год составляет 2,66 млрд рублей. Из них 1,44 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн — по программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранный республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Ежегодно мы участвуем во всероссийском конкурсе и получаем большой лимит средств — гранты на федеральном уровне. Здесь очень хороший результат нашей работы», — отметил замминистра.

Также в этом году в 49 населенных пунктах Татарстана благоустраиваются общественные пространства Источник: Фонд «Институт развития городов РТ»

Напомним, что программа развития общественных пространств Республики Татарстан стартовала в 2015 году. Тогда началась масштабная работа по благоустройству парков и скверов во всех районах республики: начиная с крупных городов, заканчивая небольшими селами и деревнями. К 2022 году по программе реализовали 351 объект — сюда входят как обновленные территории, так и абсолютно новые парки и бульвары.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. К 2025 году по программе в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий, реализуемых в республике.