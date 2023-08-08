В Татарстане по программе дорожных работ отремонтируют 44 моста

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане по программе дорожных работ приведут в нормативное состояние 44 мостовых сооружения. 6 объектов на сегодняшний день введены в эксплуатацию, в том числе в рамках нацпроекта будет отремонтировано 26 мостов, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Напомню, что программа затрагивает как муниципальные мосты, так и мосты на дорогах регионального значения. В частности, в Ютазинском районе это мост через реку Дымка протяжённостью 96 метров и малые мосты, например, мост через реку Пяти родников в селе Старый Утямыш в Черемшанском муниципальном районе длинной 18 метров», — отметил Чукин.

Что касается муниципальных мостов, по большей части дорожникам предстоит полная разборка искусственных сооружений, так как в свое время они были построены хозспособом.

«В целом, мы пытаемся сохранять береговые основы», — отметил спикер.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на маршруты «Дом — школа — дом» дополнительно направят 264 млн рублей.