В Татарстане на маршруты «Дом — школа — дом» дополнительно направят 264 млн рублей

Дополнительные средства из остатков муниципальных дорожных фондов в размере 264 млн рублей направлены на маршрут «Дом — школа — дом». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«У нас в рамках остатков муниципальных дорожных фондов также выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения по маршруту „Дом — школа — дом“. В текущем году выделена дополнительная сумма 264 млн рублей, которая также позволит обезопасить дороги уже муниципального значения в границах населённых пунктов», — отметил спикер.

Будут установлены дополнительные дорожные знаки, произведено устройство тротуаров — более 4,5 тыс. погонных метров и 1,5 тыс. погонных метров искусственного освещения. Также в разных населенных пунктах будут установлены 17 светофорных объектов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорожные работы в Татарстане на 2023 год предусмотрены 86,8 млрд рублей.