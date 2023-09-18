В Татарстане по нацпроекту «Экология» восстановили леса на 3615 гектарах площади

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане завершены запланированные на текущий, 2023 год работы по лесовосстановлению в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Они проведены на 3615 гектарах территории, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В частности, посадка лесных культур осуществлена на 1413 гектарах, лесоразведение — на 106 гектарах, комбинированное лесовосстановление — на 4 гектарах, а естественное лесовосстановление — на 2092.

Главной целью регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», по словам главы республиканского Министерства лесного хозяйства Равиля Кузюрова, является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

В связи с этим министр упомянул два целевых индикатора: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и «Ущерб от лесных пожаров». «Значение первого индикатора за 2023 год составило 161%. План был перевыполнен на 70,7%», — уточнил он.

Дополнительными показателями регионального проекта определены «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» (в килограммах) и «Количество выращенного посадочного материала лесных растений» (в тысячах штук). Их плановые значения на этот год — 11 тыс. 455 килограммов семян и 30 млн 863 тыс. штук сеянцев соответственно.

К 15 сентября в Татарстане было заготовлено 723 килограмма семян основных лесообразующих пород, в том числе сосны — 458 килограммов, ели — 226, лиственницы — 15, березы — 15 и липы — девять. Впрочем, основная масса семян будет собрана уже в октябре. На октябрь запланирована и инвентаризация посадочного материала в базисных лесных питомниках республики.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что вопросы улучшения экологии находятся в числе приоритетных государственных задач.

Накануне работников леса с профессиональным праздником поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».