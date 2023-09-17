Минниханов: Для моей семьи День работников леса был одним из главных праздников года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников леса с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале он также поделился видео, посвященным труженикам этой отрасли.

«Поздравляю работников леса с профессиональным праздником! Наши родные леса в ваших надежных и заботливых руках», — говорится в сообщении.

Далее Минниханов на татарском языке поделился, что для его семьи это был один из главных праздников в году. Накануне, напомним, на церемонии вручения лесозаготовительной техники он назвал себя сыном лесника — его отец Нургали Минниханов с детства, пришедшегося на годы Великой Отечественной войны, трудился в этой отрасли. «Я — сын лесника, мой брат работал в лесной отрасли и я сам трудился, когда еще работал в районе», — сказал тогда Раис Татарстана.