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«Зеленых насаждений должно быть больше»: Минлесхоз оценил уровень лесистости Татарстана
По оценке специалистов Министерства лесного хозяйства РТ, в настоящее время лесистость Татарстана составляет около 20%. Хоть это законодательно нигде не закреплено, в исследованиях экологов и лесоводов сказано, что для комфортного проживания населения показатель должен достичь 25%. Об этом рассказал в прямом эфире министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.
«Я согласен с тем, что зеленых насаждений должно быть больше. Но в то же время мы понимаем, что Татарстан традиционно является одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Для получения хорошего урожая и продукции животноводства необходимы земли. Наша задача на долгосрочную перспективу, кроме лесовосстановления на землях лесного фонда, продолжить работы по облесению земель сельскохозяйственного
назначения, оврагов, балок, песков и других неудобных земель, и таким образом, увеличить лесистость», — сказал Равиль Кузюров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ежегодно для лесов Татарстана заготавливают 12 миллионов саженцев.
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