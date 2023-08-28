«Зеленых насаждений должно быть больше»: Минлесхоз оценил уровень лесистости Татарстана

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По оценке специалистов Министерства лесного хозяйства РТ, в настоящее время лесистость Татарстана составляет около 20%. Хоть это законодательно нигде не закреплено, в исследованиях экологов и лесоводов сказано, что для комфортного проживания населения показатель должен достичь 25%. Об этом рассказал в прямом эфире министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.

«Я согласен с тем, что зеленых насаждений должно быть больше. Но в то же время мы понимаем, что Татарстан традиционно является одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Для получения хорошего урожая и продукции животноводства необходимы земли. Наша задача на долгосрочную перспективу, кроме лесовосстановления на землях лесного фонда, продолжить работы по облесению земель сельскохозяйственного

назначения, оврагов, балок, песков и других неудобных земель, и таким образом, увеличить лесистость», — сказал Равиль Кузюров.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что ежегодно для лесов Татарстана заготавливают 12 миллионов саженцев.