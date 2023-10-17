В сентябре годовая инфляция в Татарстане достигла 5%

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В сентябре инфляция в Татарстане увеличилась до 5% в годовом выражении с 4,29% в августе. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом по сравнению с августом цены за сентябрь выросли на 0,66%. Таким образом, месячная инфляция немного разогналась по сравнению с августовскими 0,56%.

В целом за девять месяцев 2023 года, с января по сентябрь, инфляция год к году увеличилась до 4,38% (рост на 0,08% по сравнению с августом).

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за сентябрь увеличился на 3,55% в годовом выражении и на 0,6% в месячном.

Ощутимее всего за первый месяц осени подорожала плодоовощная продукция — на 27,99% год к году.