В Татарстане планируют разработать 50 новых образовательных программ

В Татарстане в следующем году планируют разработать не менее 50 образовательных программ для обучения граждан различных категорий. Об этом сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин на заседании общественного совета при Минобрнауки РТ по вопросу формирования целей и задач на 2025 год.

«С учетом открытия Центра опережающей профессиональной подготовки по промышленным и инженерным технологиям поставлена задача по взаимодействию с работодателями, в первую очередь промышленного сектора, по созданию индивидуальных образовательных программ», — рассказал Губайдуллин.

По его словам, образовательные программы планируется разработать по запросам предприятий «для решения кадровых вопросов». «То есть это будут программы по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. В первую очередь задача стоит по промышленному сектору, но этим мы не ограничиваемся», — уточнил руководитель центра.

Губайдуллин отметил, что обучение будет проходить в ускоренном формате. «Речь не о студентах, а о различных категориях граждан, в том числе о ветеранах СВО, предпенсионерах, пенсионерах, женщинах в декрете», — подчеркнул он.

В этом году в Татарстане было разработано 40 образовательных программ.

Татарстанцы выберут цели и задачи для Министерства образования и науки РТ. Они будут представлены для голосования 1 ноября. Из 20 предложений экспертов нужно будет определить до семи задач. Их решением министерство займется в 2025 году.