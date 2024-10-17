Татарстанцам предложат выбрать направления работы Минобрнауки РТ на 2025 год

Жителям Татарстана предстоит выбрать цели и задачи, решением которых займется Министерство образования и науки РТ в 2025 году. Они будут представлены для голосования 1 ноября. Из предложений экспертов нужно будет определить до семи задач. Об этом стало известно сегодня на заседании общественного совета при Минобрнауки РТ.

«Ранее эксперты внесли 28 предложений. Девятого октября состоялась экспертная сессия, по итогам которой сформирован перечень из 24 задач. Нам нужно утвердить не менее 15 предложений», — сообщил и. о. заместителя министра образования и науки Андрей Рюхов.

Одна из задач связана с увеличением доли выпускников психолого-педагогических классов, поступивших на педагогические специальности, до 35%. С такой инициативой выступила учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова.

«Я как учитель и заместитель директора школы знаю, насколько остро стоит кадровый вопрос. Для решения этой проблемы в республике был создан масштабный проект — два года выпускаются психолого-педагогические классы. На конец прошлого учебного года показатель поступивших выпускников таких классов на педагогические специальности составил 30%», — рассказала она.

По словам педагога, каждый год количество психолого-педагогических классов увеличивается. Кроме того, растет число детей, желающих в них обучаться. «Сейчас нам это количество нужно привести в качество. Думаю, что через несколько лет эти выпускники окончат вузы, придут работать в школы. И это поможет решить кадровый голод», — отметила она.

Эксперты также предложили увеличить охват внедрения демонстрационного экзамена в колледжах и техникумах с 8261 до 8,5 тыс. человек, а также повысить количество участников чемпионатного движения «Абилимпикс» с 1391 до 1,5 тыс.

По мнению экспертов, необходимо увеличить число участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров республиканских олимпиад. Одна из целей касается оснащения оборудованием кабинетов для занятий по основам безопасности и защиты Родины, а также по технологии.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова обратила внимание на то, что в предложенном перечне нет задач, связанных с инклюзивным образованием.