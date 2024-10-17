В Татарстане хотят увеличить число научных волонтеров и туристических маршрутов

В Татарстане хотят увеличить количество научных волонтеров до 2,5 тыс. человек, а число маршрутов научно-популярного туризма — до десяти. Об этом сообщил ведущий советник отдела научно-технической политики Минобрнауки РТ Джалиль Мотыгуллин на заседании общественного совета при министерстве по вопросу формирования целей и задач на 2025 год.

«Работа по вовлечению учащихся в реализацию научных проектов в качестве волонтеров проводилась и ранее. Но начиная с этого года она систематизируется, координируется с информационной системой. На сайте Десятилетия науки и технологий создается база, где фиксируются научные проекты, в которые планируется вовлекать волонтеров», — рассказал Мотыгуллин.

По его словам, на этом же сайте учащаяся молодежь может зарегистрироваться в качестве научных волонтеров.

На сегодняшний день в республике работают около 900 волонтеров в этой области, большинство из них студенты. «Ожидаем, что к концу года их будет 920. И на будущий год планируем увеличить их количество от 920 до 2,5 тыс.», — отметил ведущий советник.

Он добавил, что многие учащиеся пока не понимают, насколько важно приобрести официальный статус научного волонтера, поэтому необходима информационная работа. «Сейчас волонтеры пока не совсем организованы, не регистрируются на сайте, хотя работу проводят», — уточнил представитель Минобрнауки.

Мотыгуллин подчеркнул, что в республике зарегистрировано около 50 научных проектов. Например, есть научно-исследовательские проекты, в которых студенты вузов могут участвовать как молодые ученые. Деятельность научного волонтера также подразумевает сопровождение участников симпозиума, определение для них маршрута движения.

«Какие-то проекты предусматривают участие на общественных началах, без оплаты, а какие-то — оплату. Таким образом, молодежь сможет набрать баллы для своего рейтинга и заработать деньги», — заметил он.

Участники заседания рассмотрели предложенные экспертами задачи, по которым Министерство образования и науки РТ может начать работу в следующем году. Одна из задач касается увеличения количества старшеклассников и студентов, привлекаемых к научным проектам в качестве волонтеров.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова предложила доработать формулировку этой цели, чтобы она была более понятна жителям республики.

Еще одна задача связана с увеличением количества действующих маршрутов научно-популярного туризма в республике.

«У нас много таких маршрутов, но размещенных на сайте Десятилетия науки и технологий только четыре. Они официально признаны. Наша задача — включить еще шесть таких маршрутов. Чтобы туристический маршрут попал в эту категорию, в нем должен быть хотя бы один объект научно-популярного туризма. Например, посещение научной лаборатории, музея ученого, планетария», — заявил Мотыгуллин.

Татарстанцы выберут цели и задачи для Министерства образования и науки РТ. Они будут представлены для голосования 1 ноября. Из 20 предложений экспертов нужно будет определить до семи задач. Их решением министерство займется в 2025 году.