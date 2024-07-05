В Татарстане план по строительству жилья выполнен на 77%

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По состоянию на 5 июля в Татарстане программа по вводу жилья выполнена на 77%. Введено 2 млн 420 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 150 тыс. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, по линии коммерческого строительства в республике сдано 32% от запланированного объема. Это 81 многоквартирный дом общей площадью 477 тыс. кв. метров.

В свою очередь годовой план по социальной ипотеке выполнен на 73%. Из 56 домов, которые необходимо возвести в этом году, построены 28 общей площадью 118 тыс. кв. метров.

Кроме того, в республике возведено 13,5 тыс. индивидуальных домов суммарной площадью 1 млн 831 тыс. кв. метров. Соответствующий план был полностью выполнен еще в начале июня, о чем сообщал «Татар-информ».

Параллельно в Татарстане продолжается работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, Минземимущества РТ готовит конкурсные процедуры по приобретению 81 жилого помещения для детей-сирот в рамках второго госконтракта, заметил министр.

Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, 52 уже приобрели жилье, а остальные продолжают заниматься подбором квартир.

При этом из 28 многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, пока лишь шесть реализовали сертификаты. Для остальных Госжилфонд ведет работу по подбору жилых помещений.

Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов Чернобыльской аварии приобрели подходящее жилье все пять получателей.

Выполнение мероприятий, направленных на поддержку жилищного строительства, по федеральной программе «Жилье» составляет 19%, а по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — 40%. За прошедшие две недели завершены работы по обустройству населенного пункта Песчаные Ковали в Лаишевском районе РТ, уточнил глава Минстроя республики.

Федеральная программа «Жилье» представляет собой часть национального проекта «Жилье и городская среда». Как и другие нацпроекты, он воплощается в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина.