Росстат: Объем строительства жилья в Татарстане за пять месяцев вырос на 14%

Объем строительства жилья в Татарстане в январе-мае 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% или до 2,2 млн кв. м., следует из данных Росстата.

Также регионами, где зафиксировали наибольшие объемы жилищного строительства в январе-мае, стали Московская область (почти 4,4 млн кв. м.). При этом там ввод снизился на 11%. Еще в данном топе числится Краснодарский край (2,4 млн кв. м., причем в данном регионе объемы тоже уменьшились на 18%), пишет РИА «Новости»

Меньше, чем в Татарстане, построили жилья в Ленинградской области (1,8 млн кв. м. или +7%) и в Дагестане (1,7 млн кв. м., но там объем увеличился в пять раз относительного того же периода 2023-го).

В целом же, ввод жилья в России за 5 месяцев 2024-го увеличился на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года или до 43,8 млн кв. м.

В том числе в стране построено 30,8 млн кв. м. или около 70% от всех введенных площадей. В сравнении с данными за 5 месяцев 2023 года прирост составил 21%.