В Татарстане план по капремонту многоквартирных домов выполнен на 76%

На сегодняшний день план по капремонту многоквартирных домов (сокр. МКД) выполнен на 76%, а сезонные работы – на 85%. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.

«В число муниципалитетов, где программа завершена, входят Алексеевский, Апастовский, Муслюмовский и Спасский районы. Общее число многоквартирных домов, где предусмотренные программой работы завершены, составляет 255. Общее выполнение на сегодня оценивается в 76%, выполнение сезонных работ – в 85%. На стадии ремонта находятся 545 домов», – сказал министр.

Он добавил, что программы капитального ремонта МКД в 2025-м реализуется в 42 муниципалитетах республики, работы идут в каждом районе.

«Всего по программе в 2025 году необходимо отремонтировать 911 многоквартирных домов», – отметил Айзатуллин.

Глава Минстроя РТ подчеркнул, что в 26 муниципальных образованиях график выполнения сезонных работ отклонился от плана. По его словам, 134 дома ремонтируются медленнее, чем предусмотрено графиком работ, выполнение по ним – менее 80%.