В Казани комнаты подорожали на 22,3% за год

Фото: © «Татар-информ»

В Казани к середине августа 2025 года средняя стоимость комнаты составила почти 2,5 млн рублей. Это на 22,3% больше, чем к аналогичному периоду прошлого года, следует из аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов отрасли, сильнее всего комнаты подорожали в Магнитогорске (+62% до 850 тыс. рублей), Махачкале (+49,8%, до 1,8 млн), Курске (+35,3%, до 1,3 млн), Волжском (+32%, до 952 тыс.) и Кирове (+29,4%, до 1,08 млн).

В Москве такие же объекты выросли в цене на 17,5%, до 4,6 млн рублей, в Подмосковье – на 5,7%, до 1,8 млн рублей, а в Санкт-Петербурге – на 9,5%, до 2,9 млн рублей.

При этом комнаты подешевели в Мурманске (–13,2%), Кемерове (–11,6%), Томске (–7,4%), Красноярске (–3,5%), Тольятти (–2,5%) и Пензе (–1,6%).

В целом по России комнаты подорожали за год на 9,7%, до 1 462 430 рублей.

Как отметил гендиректор портала Павел Луценко, предложение на рынке комнат сократилось за год на 43%, так как это узкий сегмент рынка.

«В этих условиях цены на них растут быстрее, чем на квартиры. Для сравнения: цены на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м за год подросли всего на 7%, а на среднюю квартиру на «вторичке» – на 6,7%», – подчеркнул Луценко.

Согласно его статистике, на сегодняшний день комнаты на 59% дешевле студий и на 77% – обычной квартиры.