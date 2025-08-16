news_header_top
Общество 16 августа 2025 10:41

К 1 сентября в Татарстане отремонтируют 213 объектов образования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 1 сентября в Татарстане отремонтируют все 213 объектов образования. Работы проводят в рамках четырех республиканских и четырех федеральных программ, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.

«По дошкольным образовательным учреждениям выполнение работ достигло 98%. С учетом 3 детских садов, ремонт которых завершен за прошедшие 2 недели, сданы уже 9 объектов. Всего в этом году ремонтируются 11 детских садов. Работы по ремонту 8 ресурсных центров – с учетом сданных за отчетный период двух объектов в Сармановском и Зеленодольском районах – выполнены на 99%», – добавил министр.

Также, по его словам, в Татарстане полностью завершены программы капремонта общеобразовательных организаций, отремонтированы 74 школьных пищеблока. Также завершена программа ремонта общежитий – со сдачей за отчетный период объектов в Бавлинском, Кукморском районах и в Казани.

«Таким образом, в сфере образования завершены 3 программы. Это значимый результат, достигнутый благодаря ответственному и слаженному труду специалистов, подрядных организаций, профильных ведомств и муниципалитетов», – резюмировал Айзатуллин.

