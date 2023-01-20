В Татарстане переселенцы из Херсона получат соцвыплаты на покупку жилья

Татарстан предоставит жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания и экстренно перебравшимся в республику на постоянное место жительства, социальные выплаты на покупку жилых помещений на основании государственных сертификатов. Соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Уполномоченным органом по организации социальных выплат назначен Минстрой РТ. Порядок предоставления выплат будет определяться на основании выдаваемых переселенцам государственных жилищных сертификатов. Обращаться за субсидиями надо будет в офисы МФЦ.

При этом у претендующих на выплаты должны быть при себе документы, подтверждающие проживание в Херсоне или части Херсонской области до 13 октября 2022 года. Именно в этот день врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в организации эвакуации жителей региона.

В случае отсутствия соответствующих документов Минстрой РТ в течение трех рабочих дней после получения заявления на начисление выплаты должен будет обратиться в органы власти Херсонской области для подтверждения факта проживания гражданина на ее территории.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане переселенцы из Херсона получат по 100 тыс. рублей на обзаведение имуществом.