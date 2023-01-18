В Татарстане переселенцы из Херсона получат по 100 тыс. рублей на обзаведение имуществом

Татарстан выплатит жителям Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшим свое место проживания, по 100 тыс. рублей на человека на «обзаведение имуществом». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Минтруд Татарстана назначен уполномоченным органом. Также в документе утвержден порядок предоставления единовременной выплаты. Гражданам необходимо подать в МФЦ или в территориальный орган социальной защиты либо пакет документов (заявление о предоставлении выплаты, документы, удостоверяющие личность гражданина, его семьи и факт постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области).

Отмечается, что, если последний указанный документ отсутствует, территориальный орган направит в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган Херсонской области для того, чтобы подтвердить факт проживания.

«Перечисление единовременной выплаты осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня перечисления Фондом [развития территорий] денежных средств бюджету Республики Татарстан путем перечисления единовременные выплаты на лицевые счета граждан, открытые ими в кредитных организациях», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд Татарстана предложил выплатить вынужденным переселенцам из Херсона по 100 тыс. рублей.