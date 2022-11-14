Байден счел вывод российских войск из Херсона «значительной победой» Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вывод российских войск из города Херсона «значительной победой» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего это существенная победа Украины», — заметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки», организованном на индонезийском острове Бали.
Байден также заверил, что США продолжат предоставлять украинской стороне военную помощь. «Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины», — подчеркнул он.
Вместе с тем Президент США отметил, что ожидает замедления или даже приостановки боевых действий на Украине с наступлением зимы.
В начале специальной военной операции на Украине российским войскам удалось занять город Херсон на правом берегу Днепра, однако 9 ноября глава военного ведомства Сергей Шойгу приказал оставить правобережье. Через два дня Министерство обороны РФ отчиталось о выводе на левый берег более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники.
Вечером 11 ноября в Херсон вошел украинский спецназ. Президент Украины Владимир Зеленский, посещая город, заявил о высокой для Украины цене боев за него.