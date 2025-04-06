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Общество 6 апреля 2025 06:00

В Татарстане ожидаются умеренные дожди, похолодание продолжится

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В Татарстане ожидаются умеренные дожди, похолодание продолжится
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 6 апреля, в Татарстане прогнозируется пасмурная и влажная погода, температурный фон понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону будут идти небольшие и умеренные дожди (в Казани – небольшие). Возможный утром на севере РТ мокрый снег прекратится днем.

Северо-восточный и восточный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток будет временами усиливаться порывами до 15–20 м/с, о чем сообщал «Татар-информ».

После холодной ночи (от -1 до +4 градусов) в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до +5, +10 градусов (на юге и востоке – до +13, +18 градусов, в столице РТ – до +6, +8 градусов).

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