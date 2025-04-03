В Татарстане в выходные ухудшится погода: ожидаются осадки и сильный ветер

В субботу в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а воскресенье – дождь со снегом. Об ухудшении погоды в республике сообщили в Гидрометцентре РТ.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу похолодает до -4 градусов. Однако днем в пятый рабочий день температура поднимется до +8…+13 градусов.

В субботу, 5 апреля температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов. В воскресенье же, 6 апреля, столбики термометров днем будут показывать в западных и северных районах РТ +5…+10 градусов, на юге и востоке температура будет колебаться от +11 до +16 градусов.