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Общество 3 апреля 2025 17:52

В Татарстане в выходные ухудшится погода: ожидаются осадки и сильный ветер

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В субботу в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а воскресенье – дождь со снегом. Об ухудшении погоды в республике сообщили в Гидрометцентре РТ.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу похолодает до -4 градусов. Однако днем в пятый рабочий день температура поднимется до +8…+13 градусов.

В субботу, 5 апреля температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов. В воскресенье же, 6 апреля, столбики термометров днем будут показывать в западных и северных районах РТ +5…+10 градусов, на юге и востоке температура будет колебаться от +11 до +16 градусов.

#погода #выходные #Татарстан
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