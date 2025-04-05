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Общество 5 апреля 2025 17:33

Синоптики Татарстана предупреждают о гололедице, очень крепком ветре и мокром снеге

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Синоптики Татарстана предупреждают о гололедице, очень крепком ветре и мокром снеге
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 6 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы в отдельных северных районах республики на дорогах может образоваться гололедица.

Кроме того, в это же время на севере региона возможен дождь с мокрым снегом (небольшие и умеренные осадки в виде обычного дождя, впрочем, будут идти по всему Татарстану).

Помимо этого, днем местами северо-восточный и восточный ветер будет на короткое время усиливаться до 15–20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на выходных ухудшится погода.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #мокрый снег
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