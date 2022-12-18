В Татарстане ожидаются снежные заносы, ухудшение видимости и до 8 градусов мороза

Завтра, 19 декабря, в Татарстане сохранятся неблагоприятные погодные условия, но при этом будет происходить понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным (днем — с прояснениями). По-прежнему ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега (ночью местами — также в виде дождя и ледяного дождя). Кое-где вероятны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также гололед, отмечают синоптики.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, временами он будет усиливаться до 15–20 м/с в темное время суток и до 15–17 м/с — в светлое. На дорогах образуется сильная гололедица и снежные заносы, предупреждают метеорологи.

Температура воздуха по региону как в ночные, так и в дневные часы составит от 0 до -5 градусов, на западе — до 8 градусов мороза (в Казани — от 6 до 8 градусов ниже нуля).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая рабочая неделя в Татарстане начнется с метелей, мокрого снега и ледяного дождя. С 23 часов сегодняшнего дня в республике вводится ограничение движения по трассам для автобусов и грузовиков.