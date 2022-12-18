В Татарстане с 11 ночи ввели ограничение движения для автобусов и грузовиков по трассам

В связи с непогодой в Татарстане вводится ограничение движения для грузовиков и автобусов на трассах федерального и регионального значения, проходящих по территории республики. Ограничения вводятся с 23.00 18 декабря до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора» уточнили, на какие участки дорог вводятся ограничения:

км 735+683 – км 1166+710 М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа

км 0+000 – км 28+916 подъезд к Ижевску и Перми от трассы М7

км 10+910 – км 399+065 Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном

км 0+000 – км 136+969 Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск

км 95+566 – км 126+279 А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – трасса М7

км 122+805 – км 136+710 А-151 Цивильск – Ульяновск

км 15+760 – 127+190 подъезд к Кирову от трассы М7

ГИБДД призывает водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. В случае нештатных ситуаций на дороге вы можете обратиться за помощью по телефонам: 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции Татарстана) и 8(843)2919191 (диспетчерская служба Минтранса РТ).