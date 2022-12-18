Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с метелей, мокрого снега и ледяного дождя

Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий на ближайшие дни. Так, сегодня ожидаются сильные осадки, ветер порывами до 22 м/с и метель. Такая же погода ожидает татарстанцев в начале новой недели.

Сегодня днем пройдет снег, мокрый снег, ледяной дождь. В отдельных районах метель, гололед, туман. Ветер южный умеренный, местами сильный порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до +3 градусов, на дорогах – снежные заносы и сильная гололедица.

В Казани сегодня также местами пройдут сильный мокрый снег и ледяной дождь, метель, местами возможен туман. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2 градусов.

В понедельник, 19 декабря, с постепенным отходом циклона дальше на восток, в его тыловой части ветер поменяет направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с. В этот день ожидается снег, мокрый снег, ночью местами с дождем. Сохранится гололед, также прогнозируются метели. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах. В целом, по прогнозу Гидрометцентра РТ, с 17 по 19 декабря в республике ожидается около половины месячной нормы осадков.