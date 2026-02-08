В Татарстане ожидаются снегопады, метели и до 5 градусов ниже нуля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 8 февраля, в Татарстане сохранится неустойчивая снежная погода, которую принесли в регион активные фронтальные разделы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему Татарстану прогнозируется небольшой и умеренный снег, местами, включая Казань, – сильный.

В отдельных районах, в том числе и в столице РТ, разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Южный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-восточное. Кое-где, не исключая Казань, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных -8, -13 градусов днем воздух по Татарстану прогреется до -5, -10 градусов (в столице республики – до -6, -8 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на регион вновь обрушатся снегопады – на выходных ожидается от половины до месячной нормы осадков.