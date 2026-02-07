В Татарстане 8 февраля прогнозируют снег и метель

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ночью и днем 8 февраля в Татарстане и в Казани местами прогнозируется сильный снег и метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Видимость на дорогах может снизиться до 500–1000 метров, на отдельных участках ожидаются снежные заносы.

Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Татарстана также опубликовано в официальном приложении МЧС России.

«Рекомендуем: Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте только пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.