В Татарстане ожидаются слабые заморозки и туман

Завтра, 19 мая, температурный фон в Татарстане продолжит снижаться. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ночью — с прояснениями. По региону, включая Казань прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. Будет дуть умеренный западный ветер, который днем иногда будет усиливаться до 15 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от +1 до +6 градусов, в столице Татарстана — от +3 до +5. Кое-где на почве вероятны слабые заморозки до нуля градусов. В дневные часы воздух прогреется до 8–13 градусов тепла (в Казани — до 10–12 градусов).

О возвращении ночных заморозков в республику со ссылкой на предварительные данные метеорологов ранее сообщал «Татар-информ».