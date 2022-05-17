На выходных в Татарстан вернутся ночные заморозки

К концу недели в Татарстан вернутся ночные заморозки. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Сегодня в республике ожидаются кратковременные дожди, местами — с грозами, а также порывистый сильный ветер, о чем сообщал «Татар-информ».

В среду, 18 мая, и в четверг, 19 мая, регион окажется в тыловой части циклона. Временами будут идти дожди, днем 18-го числа кое-где с грозами и сильным ветром порывами до 15–18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов тепла, в дневные — от 10 до 15 градусов, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 20 мая, и в субботу, 21 мая, Татарстан останется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Соответственно, в республике прогнозируется прохладная и дождливая погода. Ночью температура составит от +1 до +6 градусов, причем местами на почве и воздухе вероятны заморозки до -1 градуса. Днем воздух будет прогреваться до +7, +12 градусов.