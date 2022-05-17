news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
17 мая 2022  18:22

В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до 15 градусов тепла

news_top_970_100

Завтра, 18 мая, в Татарстане сохранится неустойчивая и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Временами будут идти дожди, ночью местами на западе региона сильные. Днем в отдельных районах возможны грозы. 

Прогнозируется умеренный западный и северо-западный ветер, который в дневные часы иногда будет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от +3 до +8 градусов, в столице Татарстана — от +6 до +8. В светлое время суток воздух прогреется до 10–15 градусов тепла (в Казани — до 12–14 градусов).

Как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на предварительные данные метеорологов, на выходных в Татарстан вернутся ночные заморозки.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #дожди с грозами #сильный ветер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100