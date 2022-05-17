В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до 15 градусов тепла

Завтра, 18 мая, в Татарстане сохранится неустойчивая и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Временами будут идти дожди, ночью местами на западе региона сильные. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Прогнозируется умеренный западный и северо-западный ветер, который в дневные часы иногда будет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от +3 до +8 градусов, в столице Татарстана — от +6 до +8. В светлое время суток воздух прогреется до 10–15 градусов тепла (в Казани — до 12–14 градусов).

Как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на предварительные данные метеорологов, на выходных в Татарстан вернутся ночные заморозки.