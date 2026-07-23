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Общество 23 июля 2026 06:00

В Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град при сохранении жары

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В Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град при сохранении жары
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 23 июля, в Татарстане прогнозируется жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах возможные гроза, кое-где вероятен град. При этом в Казани синоптики обещают только кратковременные дожди и грозы.

Южный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/c во время гроз будет на короткое время усиливаться до 15–20 м/c.

После теплой (от +15 до +20 градусов) ночи днем воздух в регионе прогреется до +26, +31 градуса (в столице РТ – до +27, +29).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жаркая погода сохранится в Татарстане до конца текущей недели. Средняя температура воздуха в республике в третьей декаде июля окажется на четыре градуса выше климатической нормы.

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