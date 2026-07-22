В МЧС напомнили о мерах безопасности в сильный дождь, ожидающийся 23 июля в РТ

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По данным УГМС РТ, ночью и днём 23 июля в Татарстане местами ожидаются сильный дождь, грозы и усиления ветра до 20 м/с. Локально возможен град.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают, что при нахождении на улице необходимо обходить деревья и слабо укрепленные построения, а также не стоит парковать рядом с ними автомобиль. Кроме того, нельзя приближаться к электрическим объектам — оборванным проводам, ЛЭП и другим.

В экстренных случаях необходимо звонить на 112.