В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +19 градусов днем

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В понедельник в Татарстане не прогнозируется осадков, ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики обещают северный, северо-восточный ветер, порывы которого ночью могут достигать 12 м/с. В темное время суток ожидается от 0 до +5 градусов, однако местами прогнозируются заморозки до −2 градусов. Днем температуры воздуха поднимутся до 14-19 градусов.

Ранее МЧС напомнило о мерах безопасности в предстоящие заморозки.