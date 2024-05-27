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Общество 27 мая 2024 06:00

В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +19 градусов днем

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В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +19 градусов днем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник в Татарстане не прогнозируется осадков, ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики обещают северный, северо-восточный ветер, порывы которого ночью могут достигать 12 м/с. В темное время суток ожидается от 0 до +5 градусов, однако местами прогнозируются заморозки до −2 градусов. Днем температуры воздуха поднимутся до 14-19 градусов.

Ранее МЧС напомнило о мерах безопасности в предстоящие заморозки.

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