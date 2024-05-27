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В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +19 градусов днем
В понедельник в Татарстане не прогнозируется осадков, ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики обещают северный, северо-восточный ветер, порывы которого ночью могут достигать 12 м/с. В темное время суток ожидается от 0 до +5 градусов, однако местами прогнозируются заморозки до −2 градусов. Днем температуры воздуха поднимутся до 14-19 градусов.
Ранее МЧС напомнило о мерах безопасности в предстоящие заморозки.
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