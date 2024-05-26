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Происшествия 26 мая 2024 14:25

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в предстоящие заморозки

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В Татарстане две ночи подряд, 27 и 28 мая, опять будет происходить серьезное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы понедельника и вторника местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Ночью 28 мая заморозки ожидаются преимущественно в восточных и южных районах.

ГУ МЧС России по РТ напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электронагревательных приборов:

  • недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
  • нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;
  • при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
  • запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;
  • нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
  • категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.
#заморозки в татарстане
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