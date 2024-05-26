МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в предстоящие заморозки

В Татарстане две ночи подряд, 27 и 28 мая, опять будет происходить серьезное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы понедельника и вторника местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Ночью 28 мая заморозки ожидаются преимущественно в восточных и южных районах.

ГУ МЧС России по РТ напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электронагревательных приборов: