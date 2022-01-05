В Татарстане ожидаются ночные морозы до -30 градусов, метели и снежные заносы

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Завтра, 6 декабря, в Татарстане «под влиянием атмосферных фронтов западного циклона» ожидается быстрое изменение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, при этом ночью возможны прояснения. Прогнозируется снег, днем местами — мокрый снег. В отдельных районах, включая Казань, опустится туман, вероятны метели с существенным ухудшением видимости, в дневные часы также образуется гололед.

Ожидается сильный юго-восточный ветер, иногда его порывы будут достигать 16 м/с. На дорогах региона сохранится гололедица, днем кое-где образуются снежные заносы, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от 17 до 22 градусов мороза, на востоке республики — до -25, -30 градусов. К утру потеплеет до -9, -14 градусов, на востоке — до -15, -20. В светлое время суток воздух прогреется до 4–9 градусов ниже нуля (в Казани — до -5, -7).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни в Татарстане на время потеплеет до +1 градуса. После этого температурный фон вновь понизится.