В Татарстане ожидается туман и до 30 градусов мороза

Завтра, 5 января, в Татарстане сохранится установившаяся ранее морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадки маловероятны. Местами по региону, включая Казань, опустится туман с уменьшением видимости до 500 метров и менее.

При этом прогнозируется неустойчивый слабый ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы по республике температура воздуха составит от 21 до 26 градусов мороза, при прояснениях — до -30 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до -15, -20 градусов. В Казани ожидается -22, -24 градуса в темное время суток (до -27 при прояснениях) и -16, -18 — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни в Татарстане вероятно существенное повышение температурного фона — вплоть до плюсовых температур ближе к концу недели.