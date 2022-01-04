После морозов в Татарстане на время потеплеет до +1 градуса

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

В Татарстан на этой неделе на время придет существенное потепление, которое затем сменится умеренными морозами. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завтра, 5 января, в республике под воздействием гребня антициклона сохранится холодная погода — до -30 градусов при прояснениях в ночные часы.

В четверг, 6 января, «под влиянием атмосферных фронтов западного циклона» погодные условия в регионе изменятся. Ночью местами будет идти небольшой снег, днем в большинстве районов вероятны снег и мокрый снег. Также прогнозируются метели и сильный ветер, днем в отдельных районах образуется гололед. В темное время суток столбики термометров опустятся до -16, -21 градуса (на востоке — до -23, - 28), в светлое — потеплеет до 4–9 градусов ниже нуля.

Как отмечают синоптики, в пятницу, 7-го числа, синоптическая ситуация в Татарстане существенным образом не изменится. По-прежнему ожидаются снег и мокрый снег, местами — метели, сильный ветер и гололед. На дорогах — гололедица. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов в ночные часы и от -4 до +1 — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, на выходных в республике ожидается новое понижение температурного фона. В субботу, 8 января, в тыловой части циклона еще пройдет небольшой снег. Как ночью, так и днем прогнозируется от -8 до -13 градусов. В воскресенье, 9-го числа, станет еще холоднее: 15–20 градусов мороза ночью и 8–13 — днем. Вероятность осадков при этом невелика.